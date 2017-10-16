هل يصحّح الفوز على تشيلسي مسار كريستال بالاس ؟

وساهم كاباي في التسجيل يوم السبت بعدما أجبر سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي على إحراز هدف بالخطأ في مرماه وضاعف ويلفريد زاها الغلة في ملعب سيلهورست بارك لينهي بالاس مسلسلاً من سبع هزائم متتالية منذ بداية الموسم.

وأنهت محاولة لاعب الوسط الفرنسي الناجحة صيام بالاس عن التهديف الذي استمر أيضاً لسبع مباريات ودعا كاباي فريقه إلى الإيمان بقدراته في المباريات المقبلة.

وأبلغ موقع النادي على الانترنت "هذا الانتصار سبب شعوراً رائعاً لأنه أعاد مسيرتنا هذا الموسم إلى الطريق الصحيح بالحصول على ثلاث نقاط لكن يتعين علينا الآن مواصلة العمل الجاد والإيمان بحظوظنا في المباريات القادمة".

وتابع "من المهم أن نلعب بثقة لأننا نملك لاعبين ممتازين في هذه التشكيلة".

وأشاد كاباي بمساندة جماهير بالاس للفريق من بداية الموسم.

وقال "في نهاية يوم سعيد أرغب في توجيه الشكر للجماهير لأنهم كانوا مرة أخرى عند حسن الظن بهم. ملعب سيلهورست اهتز اليوم وهو ما ساعدنا على هذا الانتصار".

ويحل بالاس، متذيل الترتيب بثلاث نقاط من ثماني مباريات، ضيفاً على نيوكاسل يونايتد ويستضيف وست هام يونايتد في وقت لاحق هذا الشهر.