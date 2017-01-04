هل بدأ غوارديولا في تقديم الأعذار؟

وفاز سيتي بلقب الدوري الإنكليزي مرتين وبكأس الاتحاد الإنكليزي وبلقبين في كأس الرابطة في آخر ستة مواسم تحت قيادة روبرتو مانشيني ومانويل بليغريني لكن المدرب الإسباني يريد النجاح في دوري الأبطال.

وقال غوارديولا لمحطة إن.بي.سي التلفزيونية "لا نملك نفس تاريخ برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد.. ولا ألقابهم."

وأضاف: "الأمر يحتاج إلى المشاركة في أوروبا على مدار العقد المقبل واللعب في دوري الأبطال بشكل سنوي. هذا أهم للنادي من الفوز بلقب واحد."

وتأهل سيتي إلى دوري الأبطال بشكل منتظم منذ 2010 وبلغ نصف نهائي المسابقة لأول مرة في الموسم الماضي.



ويرى غوارديولا أن نجاح النادي لا يتوقف فقط على المدرب بل على عناصر أخرى عديدة.



وقال مدرب برشلونة وبايرن السابق "اخترت مانشستر.. حتى أطور نفسي وأخوض تحديًا جديداً. إذا كان البعض سيقول بيب هنا إذ "سيتي" سيفوز. لا فهذا الأمر ليس كذلك."

وأضاف: "يحتاج الفريق إلى تغيير الكثير والكثير من الأشياء ونحن في إطار هذه العملية."