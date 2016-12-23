هال سيتي يجدد عقود لاعبيه

ووافق القائد مايكل دوسون والمهاجم أبل هرنانديز ولاعب الوسط جيك ليفرمور والمدافعان هاري مكغواير وأندي روبرتسون على تمديد عقودهم مع هال سيتي حتى صيف 2018.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الأربعاء الماضي أن سنودغراس- هداف الفريق في الدوري حتى الآن برصيد خمسة أهداف - رفض عرضاً لتوقيع عقد جديد مع النادي لمدة ثلاث سنوات.



ولم يفز هال سيتي - متذيل جدول الترتيب - منذ تغلبه 2-1 على ساوثهمبتون مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ويستضيف مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث يوم الاثنين المقبل.