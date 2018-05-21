هازار يلمح الى امكانية بقائه مع تشيلسي الموسم المقبل

وكان هازار قاد فريقه الى احراز كأس انكلترا بتسجيله هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في مرمى مانشستر يونايتد في المباراة النهائية السبت.

وتتبقى على نهاية عقد هازار مع البلوز سنتان، لكن البلجيكي كان قد صرح بانه يريد معرفة اللاعبين الذين سينتقلون الى صفوف الفريق الموسم المقبل قبل ان يجدد عقده مع نادي العاصمة الانكليزية، ما زاد من التكهنات حول امكانية انتقاله الى ريال مدريد الاسباني او ناد اخر لا سيما بعد فشل تشلسي في التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

لكن الدور الذي لعب هازار في احراز الكأس ربما يكون جعله يفكر بطريقة مختلفة حيث اعلن عن رغبته في احراز لقب الدوري المحلي وقال في هذا الصدد "لدينا العديد من اللاعبين الكبار، لاعبين اعتادوا على احراز الالقاب. سنكون جاهزين الموسم المقبل".

واضاف "اعتقد بان جميع اللاعبين والنادي يريدون شيئا واحدا وهو احراز اللقب كما صرح لصحيفة "لندن ايفينينغ ستاندارد".

وتوج هازار بطلا للدوري مع تشيلسي مرتين منذ قدومه الى صفوف الفريق عام 2012 لكنه يدرك بانه يتعين على ادارة الفريق القيام بتحسينات كثيرة من اجل احراز اللقب المحلي لا سيما بان فريقه انهى الموسم الفائت في المركز الخامس متخلفا بفارق 30 نقطة عن مانشستر سيتي البطل.

واوضح هازار "اذا استمر سيتي في اللعب كما فعل الموسم الفائت، فان الامور ستكون صعبة لكن لا يمكن معرفة ماذا يحصل في كرة القدم".

