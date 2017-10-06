وشارك لاسيلس في 73 مباراة مع نيوكاسل، منذ انضمامه للفريق عام 2014، قادما من فريق نوتينجهام فورست، أحرز خلالها سبعة أهداف.

وصرح لاسيلس للموقع الإلكتروني الرسمي لنيوكاسل اليوم "أشعر إنني على سطح القمر".

أوضح لاسيلس "أشعر بالسعادة منذ أن جئت إلى نيوكاسل، إنني أحب المدينة، وكرة القدم، والمشجعين".

من جانبه، شدد الإسباني رافاييل بينيتيز مدرب نيوكاسل أن لاسيلس (23 عاما) يستحق أن يقوم النادي بتمديد التعاقد معه تماما.

وقال بينيتيز "بمجرد أن اتخذت القرار بتكليفه بارتداء شارة القيادة، أثبت جمال أنه على قدر المسؤولية، حيث ارتقى إلى مستوى التحدي، ونجح في تطوير نفسه كلاعب، واتسمت شخصيته بالقوة".

وتابع "إن لاسيلس أثبت ذاته كقائد جيد جدا ونموذجا يحتذى به أيضا".



