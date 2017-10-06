الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز
Reuters

نيوكاسل يمدّد عقد قائده الشاب حتى عام 2023

مدد جمال لاسيلس، قائد فريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع الفريق لمدة ستة أعوام حتى 2023.

وشارك لاسيلس في 73 مباراة مع نيوكاسل، منذ انضمامه للفريق عام 2014، قادما من فريق نوتينجهام فورست، أحرز خلالها سبعة أهداف.

وصرح لاسيلس للموقع الإلكتروني الرسمي لنيوكاسل اليوم "أشعر إنني على سطح القمر".

أوضح لاسيلس "أشعر بالسعادة منذ أن جئت إلى نيوكاسل، إنني أحب المدينة، وكرة القدم، والمشجعين".

من جانبه، شدد الإسباني رافاييل بينيتيز مدرب نيوكاسل أن لاسيلس (23 عاما) يستحق أن يقوم النادي بتمديد التعاقد معه تماما.

وقال بينيتيز "بمجرد أن اتخذت القرار بتكليفه بارتداء شارة القيادة، أثبت جمال أنه على قدر المسؤولية، حيث ارتقى إلى مستوى التحدي، ونجح في تطوير نفسه كلاعب، واتسمت شخصيته بالقوة".

وتابع "إن لاسيلس أثبت ذاته كقائد جيد جدا ونموذجا يحتذى به أيضا".


 

السابق الأندية الستة الكبرى تخفق في ا
اقرأ
الأندية الستة الكبرى تخفق في التوصل إلى اتفاق لتوزيع عائدات البث التلفزيوني
التالي

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات