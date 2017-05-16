نتائج غوارديولا مع سيتي كانت ستقيله في برشلونة

اعترف المدرب الإسباني جوسيب غوراديولا بأن النتائج التي حققها في موسمه الأول مع مانشستر سيتي الإنكليزي، كانت كفيلة بإقالته من منصبه في فريقيه السابقين برشلونة الإسباني و بايرن ميونيخ الألماني.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: "في حالتي، مع ناد كبير، كنت سأقال من منصبي".

وتابع مدرب ميسي السابق: "عانيت من الضغوط لدى وصولي إلى برشلونة، ولم تكن لدي أي سمعة تدريبية لحمايتي. في ذاك النادي، إذا لم تفز في غضون ستة أشهر تصبح في الخارج. في برشلونة أو بايرن ميونيخ، يجب أن تفوز مسبقا، وألا لن تمنح فرصة ثانية".

ويحتل سيتي الذي يلتقي وست بروميتش الأربعاء، المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بيد أنه يلقى منافسة من آرسنال الخامس والذي تحسن أداؤه أخيراً.

وأقصي "سيتيزنس" من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام موناكو الفرنسي بعد مباراتين مشوقتين، كما خرج من نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي على يد آرسنال ذاته.

وتابع غوارديولا الذي أنهى أول موسم له من دون تتويج: "هنا حصلت على فرصة ثانية وسأحاول الاستفادة منها".

وأحرز غوارديولا 14 لقباً في أربعة مواسم مع برشلونة، ثم 7 في ثلاثة مواسم مع بايرن.

وأكد غوارديولا: "إذا لم تكن الأمور جيدة في نهاية الموسم المقبل، سيغيرون المدرب".

ورأى غوارديولا أن تشيلسي المتوج الأسبوع الماضي باللقب كان الأفضل على مدى الموسم: "الفارق (مع تشيلسي وتوتنهام) ضخم على صعيد النقاط. لكن عندما واجهنا هذين الفريقين، لم يكن الفارق كبيراً، وسنبحث عن تقليصه الموسم المقبل".