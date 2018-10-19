نابي كيتا يتخلّف عن مواجهة هدرسفيلد

وخرج الغيني كيتا الذي شارك في كل مباريات ليفربول الثماني بالدوري حتى الآن مصابا في العضلات في تعادل غينيا 1-1 مع رواندا يوم الثلاثاء الماضي.

ويشعر ليفربول بقلق أيضا بعد خروج مهاجمه المصري محمد صلاح مصابا في الفخذ خلال مباراة مع منتخب بلاده يوم الجمعة، ويرجح أيضا بشكل كبير غياب المهاجم الآخر السنغالي ساديو ماني بسبب خضوعه لجراحة في يده.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي "خضنا تدريبا أمس وشارك فيه عدد قليل من اللاعبين...من المؤكد أن نابي لن يكون جاهزا وسنرى كيف ستسير الأمور بالنسبة لباقي اللاعبين".

وغاب المدافع الهولندي فان ديك عن مباراة منتخب بلاده التي انتهت بالتعادل 1-1 مع بلجيكا الأسبوع الماضي، ولا يزال يعاني من إصابة في أحد الضلوع تعرض لها في مباراة ساوثامبتون الشهر الماضي.

ويتطلع ليفربول صاحب المركز الثالث لتمديد سجله الخالي من الهزائم منذ انطلاق الدوري بينما لم يحقق هدرسفيلد أي فوز حتى الآن ويحتل حاليا المركز 18 بالترتيب.