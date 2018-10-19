العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

نابي كيتا يتخلّف عن مواجهة هدرسفيلد

من قبل

قال يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول المنافس بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعب الوسط المصاب نابي كيتا سيغيب عن مباراة غد السبت على ملعب هدرسفيلد لكنه أوضح أن المدافع فيرجيل فان ديك تعافى من إصابة في الضلوع.

Reuters

وخرج الغيني كيتا الذي شارك في كل مباريات ليفربول الثماني بالدوري حتى الآن مصابا في العضلات في تعادل غينيا 1-1 مع رواندا يوم الثلاثاء الماضي. 

ويشعر ليفربول بقلق أيضا بعد خروج مهاجمه المصري محمد صلاح مصابا في الفخذ خلال مباراة مع منتخب بلاده يوم الجمعة، ويرجح أيضا بشكل كبير غياب المهاجم الآخر السنغالي ساديو ماني بسبب خضوعه لجراحة في يده. 

وقال كلوب في مؤتمر صحفي "خضنا تدريبا أمس وشارك فيه عدد قليل من اللاعبين...من المؤكد أن نابي لن يكون جاهزا وسنرى كيف ستسير الأمور بالنسبة لباقي اللاعبين". 

وغاب المدافع الهولندي فان ديك عن مباراة منتخب بلاده التي انتهت بالتعادل 1-1 مع بلجيكا الأسبوع الماضي، ولا يزال يعاني من إصابة في أحد الضلوع تعرض لها في مباراة ساوثامبتون الشهر الماضي. 

ويتطلع ليفربول صاحب المركز الثالث لتمديد سجله الخالي من الهزائم منذ انطلاق الدوري بينما لم يحقق هدرسفيلد أي فوز حتى الآن ويحتل حاليا المركز 18 بالترتيب.

ليفربول يورغن كلوب هدرسفيلد
السابق غوراديولا: "دي بروين جاهز للمش
اقرأ
غوراديولا: "دي بروين جاهز للمشاركة ضد بيرنلي"
التالي ليفربول يسعى لتجديد عقد ستوريد
اقرأ
ليفربول يسعى لتجديد عقد ستوريدج