ميدلزبره يقيل مدربه كارانكا

وجاء في بيان للنادي على موقعه الالكتروني "اتفق الطرفان على أنه من الأفضل لنادي القيام بهذا التغيير"، معربا عن شكره للمدرب "على كل العمل الدؤوب على مدى ثلاثة أعوام ونصف عام".

من جهته، قال كارانكا "أود أن أشكر ميدلزبره على الفرصة الرائعة، واللاعبين والعاملين فيه والجمهور أيضا"، مضيفا "سيبقى لهذا النادي مكانة خاصة بالنسبة إلي".

وسيتولى ستيف مانيو مساعد كارانكا المهمة في مباراة الفريق الأحد ضد مانشستر يونايتد. وفي رصيد ميدلزبره 22 نقطة فقط من 27 مباراة، بفارق ثلاث نقاط أمام سندرلاند الأخير.

وتهبط الفرق الثلاثة الأخيرة في الدوري الممتاز إلى الدرجة الأولى.

ولم يحقق ميدلزبره أي فوز في مبارياته العشر الأخيرة، كما أنه سجل هدفين فقط في آخر ثماني مباريات في الدوري. وكان كارانكا (43 عاما) بدأ مهمته مع الفريق في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.