مويس يعتذر عن تلويحه بصفع صحافية

وأجرت المراسلة فيكي سباركس مقابلة مع مويس بعد اكتفاء سندرلاند بالتعادل السلبي مع ضيفه بيرنلي في الدوري الإنكليزي الممتاز، سألته خلالها عما اذا كان وجود مالك النادي إيليس شورت في المنصة الرئيسية يعني أن المدرب مهدد بفقدان منصبه، لاسيما أن الفريق يقبع حالياً في المركز الأخير ومهدد بالهبوط الى الدرجة الأولى.

ونشرت صحيفة "دايلي ستار" مقطع فيديو يظهر مويس وهو يقول للصحافية "كلا، على الإطلاق"، وذلك قبيل انتهاء المقابلة.

إلا أن المدرب السابق لإيفرتون ومانشستر يونايتد، وبعدما أعتقد أن المصور قد أوقف التصوير، توجه إلى سباركس بالقول "كنت شقية بعض الشيء في الختام، لذا توخي الحذر. قد تتلقي صفعة على رغم أنك امرأة".

أضاف "توخي الحذر في المرة المقبلة التي تأتين فيها إلى هنا"، في إشارة الى ملعب سندلارند.

وشوهد مويس والصحافية يضحكان في تلك اللحظة، ولم تتقدم الأخيرة بشكوى ضده. ويُعتقد بأن مويس اعتذر هاتفياً من سباركس.

وأكد متحدث باسم سندرلاند أن "ديفيد والصحافية تحدثا مع بعضهما البعض بعد الذي حصل، وحلت المسألة بطريقة حبية".

ومن جهتها كشفت "بي بي سي" ايضا بأن المسألة حلت، وقال متحدث باسمها "السيد مويس اعتذر لصحافيتنا وهي قبلت اعتذاره".