مويس يؤكد أن وست هام يحتاج لفوز واحد لضمان البقاء

وخسر وست هام 4-1 من مانشستر سيتي بطل الدوري يوم الأحد الماضي ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ساوثامبتون صاحب المركز 18 والذي تتبقى له ثلاث مباريات أيضاً.

وأشار مويس، الذي كان مدرباً لسندرلاند عندما أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير، إلى أن وست هام بإمكانه استغلال اللعب على أرضه لتجنب الهبوط.، وأضاف لموقع وست هام على الإنترنت "لست قلقاً. عندما وصلت إلى هنا كنا في المركز الأخير ومهمتنا الكبرى هي الابتعاد عن منطقة الهبوط وأمامنا ثلاث مباريات".

وتابع "أتمنى أن نحصد النقاط من مباراتين بملعبنا كما سنزور ليستر سيتي وإذا حققنا فوزاً على أرضنا أعتقد أننا سنكون بأمان.

"سنستضيف مانشستر يونايتد وإيفرتون وأتمنى أن نحقق الفوز المطلوب في إستاد لندن".



