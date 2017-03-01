الدوري الإنكليزي الممتاز
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موزيس يمدد عقده مع تشيلسي عامين

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أعلن تشيلسي متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء أن مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور موزيس مدد عقده معه عامين اضافيين حتى 2021.

ويلعب موزيس في صفوف تشيلسي منذ 2012، ولكنه أُعير قبل الموسم الحالي إلى ليفربول وستوك سيتي ووست هام.

وقال اللاعب لموقع تشيلسي على شبكة الانترنت "أنا متحمس جداً. حان الوقت الآن للتركيز على الفريق ومواصلة العمل الجاد لضمان الفوز في المباريات وإحراز لقب الدوري الممتاز".

من جهته، قال المدير الفني للنادي مايكل إيمينالو "يعكس العقد الجديد العمل الشاق لفيكتور وتفانيه من أجل النجاح في تشيلسي، ونعتقد أنه سيشاركنا في نجاحاتنا المستقبلية".

وبرز موزيس (26 عاماً) هذا الموسم تحت إشراف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، وسجل ثلاثة أهداف في 25 مباراة خاضها حتى الآن.

وكان موزيس توج مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية عام 2013.
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