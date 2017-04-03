مورينيو: يونايتد قد يلعب بالصف الثاني في حال...

وتعادل يونايتد سلبياً أمام وست بروميتش البيون مطلع الأسبوع ليبتعد بخمس نقاط عن مانشستر سيتي الرابع لكنه يملك مباراة مؤجلة.

ويستضيف إيفرتون السابع غداً الثلاثاء ويحل ضيفاً على سندرلاند المتذيل يوم الأحد.

ويسافر يونايتد إلى بلجيكا لمواجهة أندرلخت في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي في 13 نيسان/ إبريل قبل أن يستضيفه في مباراة العودة بعدها بأسبوع.

ويحتاج أي فريق لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنكليزي الممتاز للعب في دوري الأبطال لكن يونايتد قد يستطيع خطف مكان في أرفع بطولة للأندية في أوروبا الموسم المقبل عبر الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

وأبلغ مورينيو وسائل إعلام بريطانية "سنحاول أمام إيفرتون تكرار ما فعلناه أمام وست بروميتش والدفع بأفضل تشكيلة في محاولة للفوز بالمباراة".

وتابع "بعد إيفرتون سنواجه سندرلاند بنفس الرؤية.. وبعدها يأتي الدوري الأوروبي ولا أدري ما الذي يمكن أن أفعله بعدها".

واستطرد "قد تشاهدوني ألعب في الدوري الممتاز بفريق يغيب عنه لاعبون أراهم من الأعمدة الأساسية في مشوارنا بالدوري الأوروبي".



ولم يسبق لمانشستر يونايتد الفوز بالدوري الأوروبي أو كأس الاتحاد الأوروبي وهو المسمى السابق للبطولة.