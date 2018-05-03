مورينيو يريد بقاء فيلايني مع مانشستر يونايتد

وأشار مورينيو إلى أن الكلمة الأخيرة تعود للاعب بشأن الموافقة على تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي عشية مواجهة برايتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إن فلايني "يدرك بأنني أريد بقاءه، والنادي يرغب بذلك، لقد تقدمنا له بعرض ويتعين عليه القبول به أو رفضه".

أضاف "أنا لا زلت إيجابياً. هو لاعب مهم. هو لاعب أحبه (...) لكن وضعه مختلف عن لاعبين آخرين يحظون بعقد أطول. نستطيع التحكم بمصير الآخرين، لكن في ما يتعلق بمروان، فهو يملك مستقبله بيديه".

وتابع "هو يحب التواجد هنا، ويحب الشعور بثقة المدرب به، وأعتقد أن ثمة فرصة جيدة لكي يبقى. لكن إذا أراد الرحيل فليكن كذلك".

وحتى الآن رفض فيلايني عرض تجديد العقد المقدم إليه من قبل النادي لا بل انتقد مجلس الإدارة لأنه لم يبادر إلى تجديد عقده الموسم الماضي.

ويسعى يونايتد في مباراة الجمعة إلى ضمان المركز الثاني في الترتيب خلف مانشستر سيتي، والذي سيكون الأفضل لـ "الشياطين الحمر" في الدوري الإنكليزي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وسيفتقد يونايتد في مباراة الجمعة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في المباراة ضد أرسنال في نهاية الأسبوع الماضي (فاز يونايتد 2-1). إلا أن مورينيو أبدى ثقته بقدرة مهاجمه الذي انضم إلى صفوف الفريق الصيف الماضي قادماً من إيفرتون، على أن يكون جاهزاً لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس إنكلترا في 19 أيار/مايو.

أضاف "تبدو الأمور إيجابية".