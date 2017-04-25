مورينيو يرى أن انتقاد نجوم يونايتد أمراً منطقياً

ووجه مورينيو انتقادات لاذعة لبعض لاعبيه في موسمه الأول مع يونايتد، آخرهم الظهير الأيسر الإنكليزي لوك شو والمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال.

ورأى بعض المعلقين الكرويين أن المدرب البرتغالي يبالغ في انتقاداته العلنية للاعبيه، لكن عندما سئل المدرب البرتغالي في مقابلة الثلاثاء مع شبكة "سكاي سبورتس" عما إذا كان ما يقوم به مخاطرة محسوبة، أجاب "لا أكترث. لا أفكر حتى بالأمر".

وواصل "أحاول وحسب أن أكون نفسي. أحاول وحسب أن أكون صريحاً ومباشراً ولا أفكر بالعواقب.

تعطيني (كلاعب) كل شيء تملكه فأشكرك على ذلك. إذا لا تعطيني كل ما لديك، فأنا أطالبك بالمزيد. أنها مسألة منطقية".

وأكد مورينيو أنه مستعد للإشادة باللاعبين الذين ينفذون نصيحته، وأبرزهم الشاب ماركوس راشفورد (19 عاما) الذي سجل ثلاثة أهداف في المباريات الخمس الأخيرة لفريقه.

وفرض راشفورد نفسه من اللاعبين المفضلين عند مدرب تشيلسي السابق الذي تطرق إلى ما يقدمه هذا اللاعب عشية المباراة المرتقبة الخميس ضد الجار اللدود مانشستر سيتي، قائلاً "عندما تقدم لي كل شيء لديك، لا يمكنني أن أطلب منك المزيد. وماركوس، حتى وإن كان لا يقدم أداء استثنائياً، فهو يعطي كل ما لديه".

وتابع "بالتالي، لا يمكنني أبداً مطالبته بالمزيد. كل ما بإمكاني فعله هو مساندته والقول بأن أياماً أفضل تنتظرنا في الأفق لكني لطالما كنت سعيداً بالمقاربة التي يعتمدها هذا الشاب الواعد والموهوب. بعض الشبان الآخرين لا يقدمون كل ما لديهم، وهذه هي النقطة (التي ينتقدهم بسببها) - يتوجب عليهم (تقديم الأفضل)".

ويخوض مورينيو مباراة الخميس المؤجلة من المرحلة 26 في ظل غياب بعض لاعبيه بسبب الإصابة وعلى رأسهم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

وأصيب المهاجم السويدي الذي سجل 28 نقطة ليونايتد في جميع المسابقات، بتمزق في رباط ركبته خلال مباراة فريقه مع أندرلخت البلجيكي الخميس في "يوروبا ليغ" ومن المتوقع أن يغيب عن الفريق لما تبقى من الموسم.

وينتهي عقد إبراهيموفيتش (35 عاما) مع يونايتد في ختام الموسم وكثر الحديث في الأيام الأخيرة بشأن مستقبل لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق، لكن مورينيو رفض الحديث عن هذه المسألة واكتفى بالتأكيد أن الهداف السويدي سافر "إلى الولايات المتحدة لإجراء عملية جراحية وبدء عملية تعافيه، وهذا الأمر الأهم بالنسبة لنا".

وستكون مباراة الخميس بين يونايتد وسيتي مهمة جدا لأن فوز فريق مورينيو بنقاطها الثلاث سيمكنه من إزاحة جاره عن المركز الرابع المؤهل إلى الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وفي أن يصبح على المسافة ذاتها من ليفربول الثالث الذي خاض مباراتين أكثر من قطبي مانشستر.

وسبق لمورينيو الذي يخوض موسمه الأول مع يونايتد، أن توج بلقب مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة ووصل أيضاً الى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، المسابقة التي ستفتح الباب أمام "الشياطين الحمر" للتأهل مباشرة الى دوري أبطال أوروبا في حال توجوا بلقبها بغض النظر عن ترتيبهم في الدوري الممتاز.

وكشف المدرب البرتغالي "لطالما شعرت بأن هذا الموسم مهم جداً بالنسبة لي، بالنسبة للاعبين، بالنسبة للنادي. بإمكاني القول إنه قد يكون الموسم الأول من أصل خمسة أو ستة أو سبعة مواسم قادمة (مع يونايتد)، من يدري"، مشيراً إلى أن هذا الموسم قد يكون مؤشراً لأعوام أفضل.