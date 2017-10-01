مورينيو يخشى على يونايتد من أيام الفيفا

وقال مورينيو، الذي يشهد فريقه تألقا تهديفياً هذا الموسم، إن فترة التوقف الدولية قد تؤثر على إيقاع الفريق كما ان امكانية حدوث اصابات للاعبين مع منتخبات بلادهم تزيد من قلق المدرب البرتغالي.

وأبلغ مورينيو وسائل اعلام بريطانية يوم السبت "لا أرحب بفترة التوقف الدولية. إنها سيئة".

وكان يونايتد تعادل 2-2 مع مضيفه ستوك سيتي بعد آخر فترة توقف في آب/ أغسطس.

وقال المدرب البرتغالي "جاءت فترة التوقف الأولى وبعد يومين من عودة اللاعبين كان يتعين علينا خوض مباراة أخرى. ليس وضعاً جيداً لنا لكن الشكوى لن تفيد. يتعين أن ننتظرهم الآن وأن نأمل الا تحدث الكثير من المشاكل".

ويواجه يونايتد، الذي يغيب عنه بول بوغبا وزلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو، رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ليفربول عندما يستأنف الدوري الممتاز نشاطه في 14 تشرين الأول/ اكتوبر.

وسيقابل بعدها هدرسفيلد وتوتنهام وتشيلسي.

وبعد أن حصد 19 نقطة من سبع مباريات في الدوري يحتل يونايتد المركز الثاني بفارق الأهداف وراء جاره مانشستر سيتي.

