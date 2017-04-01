مورينيو يثق بتعاقدات يونايتد القادمة

وتحدثت تقارير إعلامية عن رغبة يونايتد في التعاقد مع عدد من الأسماء الكبيرة مثل المهاجم أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد ولاعب وسط موناكو تيموي باكايوكو.

وقال مورينيو للصحفيين "أنا على ثقة بأنه مع نهاية الصيف ربما لا ننجح في التعاقد مع جميع اللاعبين الذين نود الارتباط بهم لأنه من الصعب النجاح في كل ما نحاول القيام به".



وأضاف مورينيو "لكني على ثقة بأننا سنقوم بشيء مثير للاهتمام يؤدي إلى تحسين أداء فريقنا في الموسم المقبل".

وأكد مورينيو "أنا لا أطلب من الإدارة التعاقد مع لاعبين محددين وحسب لأنني أفهم طبيعة الأشياء.. لكني أقدم أيضاً خيارات بديلة تحسباً لفشل محاولات التعاقد مع الخيارات الأولى كما أنني أقدم كل المعلومات التي حصلت عليها بناء على تحليلاتي وتجربتي وخبرتي وتوقعاتي".



ويحتل يونايتد المركز الخامس بين فرق الدوري الانكليزي العشرين وسيلتقي مع ضيفه وست بروميتش البيون الثامن في الترتيب في وقت لاحق من اليوم السبت.