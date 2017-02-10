مورينيو يثق ببقاء إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد

وتألق إبراهيموفيتش في الدوري الإنكليزي الممتاز وسجل 15 هدفاً ليصبح، وهو يبلغ 35 عاما و125 يوماً، أكبر لاعب سناً يسجل هذا العدد من الأهداف في الدوري، علماً أنّه سجل آخر أهدافه في مرمى حامل اللقب ليستر سيتي الأسبوع الماضي.

وارتبط اسم السويدي مؤخراً بالانتقال إلى نابولي أو أندية صينية أو أميركية، إلا أن مورينيو أعرب عن ثقته ببقائه مع "الشياطين الحمر".

وقال في مؤتمر صحافي الجمعة: "جاء مع نية البقاء لمدة عامين، لكن الجميع يعتقد بأنّ ما حققه في عامه الأول تخطى التوقعات".

وأضاف: "يدرك إبرا أننا سنحاول تحسين الفريق الموسم المقبل وبالتالي أنا مقتنع بأنه باق معنا".

وتابع مورينيو: "لقد تأقلم مع النادي، ومع الوضع، لا أرى أي مشكلة مع عائلته، لقد منحته فرصة الخلود إلى الراحة ليوم واحد للذهاب إلى السويد لكنه لا يريدها"، مضيفاً "أنا مقتنع تماماً أنه سيبقى".

وعن إمكانية تعاقد فريقه مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية، لا سيما في ظل تقارير صحافية عن أنطوان غريزمان قال مورينيو: "سنحاول التعاقد مع لاعبين يمتازون بالصفات التي نلعب بها ويستطيعون بالتالي تحسين الفريق".

أضاف: "لسنا مهتمين بالتعاقد مع 6 أو 7 لاعبين والتخلي عن 6 أو 7، لن نخوض غمار هذه اللعبة".

وتابع: "مستوانا مستقر وبالتالي سنكون هادئين خلال الصيف وهذا أمر طبيعي، هناك من سيأتي ومن سيغادر لكن بطريقة طبيعية جداً".

وسيغيب قلب الدفاع فيل جونز عن مباراة فريقه ضد واتفورد السبت لإصابة في ساقه، لكن واين روني سيعود إلى صفوف فريقه بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد ليستر سيتي بداعي المرض، والأمر نفسه ينطبق على المدافع ماركوس روخو رغم تعرضه لإصابة طفيفة في المباراة نفسها.