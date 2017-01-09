مورينيو يتحدث عن هدف روني وسر الاستمرار طويلاً

وبات روني على مسافة هدف واحد فقط من أن يصبح الهداف التاريخي ليونايتد بعدما عادل حصيلة بوبي تشارلتون البالغة 249 هدفاً خلال الانتصار 4-صفر على ريدينغ في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنكليزي.

ويتبقى لقائد الفريق الذي وصل إلى "أولد ترافورد" من إيفرتون في 2004 عامان ونصف في عقده الحالي.

وأبلغ مورينيو وسائل إعلام بريطانية رداً على سؤال عن الفترة التي يستطيع فيها روني مواصلة اللعب على أعلى مستوى "لا أدري، ال،مر يعتمد عليه خاصة على قوته الذهنية ومدى رغبته في ذلك".

وتابع "أعتقد اأن كل شيء يعتمد على الرغبة فهي الشيء الأكثر أهمية، لديه الحافز وإذا حافظ عليه فإنه يستطيع مواصلة اللعب على أعلى المستويات".

وفقد المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً الذي سجل هدفاً وحيداً في الدوري الممتاز حتى الآن هذا الموسم مكانه في التشكيلة الأساسية ليونايتد.

وكانت المباراة أمام ريدينغ المرة السابعة فقط التي يلعب فيها لمدة 90 دقيقة كاملة هذا الموسم.

ويعتقد مورينيو أن لاعب الوسط مايكل كاريك والمهاحم زلاتان إبراهيموفيتش وكلاهما (35 عاماً) إضافة إلى روني يمكن الاعتماد عليهم باعتدال لإخراج الأفضل منهم خاصة وهم في المرحلة الأخيرة من مسيرتهم.

وأضاف المدرب البرتغالي "من المحزن دائماً أن تنتهي مسيرة لاعبين مثل هؤلاء لكنهم يتقدمون في السن وهو أمر لا يمكننا منعه".

وتابع "لكن إذا اعتنيت بنفسك جيداً وإذا تدربت جيداً وإذا كنت تلعب تحت إشراف مدرب وجهاز فني يتمتعون بالذكاء الكافي لفهم الفارق بين جسد شاب يافع ورجل في الثلاثين من عمره .. عندها فقط يمكن أن تتأجل لحظة النهاية في مسيرتك".