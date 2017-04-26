مورينيو يؤكد غياب بوغبا عن ديربي مانشستر

واضطر بوغبا للخروج في وسط المباراة خلال المواجهة مع بيرنلي الأحد بسبب الإصابة ولكنه لم يستطع التعافي في الوقت المناسب ليخرج من حسابات مورينيو في مباراة "ديربي مانشستر".

ولدى سؤاله خلال المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الأربعاء قبل مباراة الديربي عن إمكانية مشاركة اللاعب الفرنسي الدولي في مباراة الغد، أجاب مورينيو ببساطة : "بول بوغبا، لا".

ويفتقد مورينيو أيضاً جهود كل من زلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو وخوان ماتا وكريس سمولينغ وفيل جونز بسبب الإصابات ولكنه أكد أن كلاً من لاعبيه أنطونيو فالنسيا وآندير هيريرا أصبحا جاهزين للمشاركة.

وقال مورينيو: "أثق في اللاعبين وسنبذل كل ما بوسعنا حتى الثانية الأخيرة من الموسم، يراودنا الأمل، نحن مقاتلون، واللاعبون مقاتلون، ونواصل العمل".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي ويشتعل الصراع بينهما على إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في المسابقة والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.