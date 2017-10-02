مورينيو يؤكد ثقته بالبدلاء في مانشستر يونايتد

وأبعدت إصابة في عضلة الفخذ الخلفية الفرنسي بول بوجبا عن الملاعب لفترة طويلة ليكون آخر المنضمين لقائمة الإصابات بالفريق الذي نجح رغم هذا في الفوز بخمس مباريات متتالية بدون صانع ألعاب كان آخرها 4-صفر على حساب كريستال بالاس يوم السبت الماضي.

ويركز مورينيو على اللاعبين الموجودين في الملعب أكثر من تركيزه على الغائبين عن الفريق الذي كان الطرف الأقوى في آخر خمس مباريات في الدوري وسجل 17 هدفا في حين لم يسكن شباكه سوى هدفين فقط.

وقال مورينيو لوسائل إعلام بريطانية "إذا واصلنا الشكوى بسبب إصابات اللاعبين سنبدو كما لو أننا لا نثق في الباقين. يجب علينا أن نثق بهم. إننا لا نفقد أبدا أي لاعب أبعدته الإصابة. إنها طريقتنا لرؤية الأمور".

وأضاف مورينيو "لا نفكر في أنهم ضمن قائمة المصابين لكننا نفكر في أنها فرصة جيدة لزملائهم وفرصة لإحراز تقدم واغتنام الفرصة. رب ضارة نافعة".

وشارك بوغبا (24 عاماً) في أربع مباريات قبل إصابته سجل خلالها هدفين وساعد في صناعة مثلهما. وأبدى زميله المدافع نيمانيا ماتيتش الثقة في قدرة بوجبا على استعادة مستواه ولياقته بمجرد تعافيه.

وقال ماتيتش في تعقيبه على تصريحات مورينيو إن مانشستر يحظى بمجموعة "رائعة" من اللاعبين قادرة على تحقيق الانتصارات رغم غياب مجموعة من اللاعبين الأساسيين عن صفوف الفريق.

وتسببت إصابات خطيرة في الركبة العام الماضي في ابتعاد الهداف زلاتان إبراهيموفيتش والمدافع ماركوس روخو عن الملاعب حتى الآن بينما لم يلحق لاعب الوسط مايكل كاريك بآخر مباراتين للفريق بسبب كدمة.

كما قال مورينيو أنه من المبكر الحديث عن حسم لقب بطولة الدوري لصالح مانشستر يونايتد الذي يحتل حاليا المركز الثاني بنفس رصيد النقاط وبفارق هدف واحد خلف غريمه المحلي مانشستر سيتي بعد انتهاء الجولة السابعة من المسابقة.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولية سيلتقي مانشستر يونايتد مع مضيفه ليفربول يوم 14 أكتوبر تشرين الأول الجاري في مواجهة صعبة.



