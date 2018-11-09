مورينيو: "نحن فريق لا يستسلم"

ويواجه مانشستر يونايتد جاره ومنافسه مانشستر سيتي حامل لقب ومتصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد ضمن الأسبوع الثاني عشر.

وتمكن مانشستر يونايتد سابع الدوري الممتاز من قلب تأخره إلى فوز في آخر مباراتين أمام بورنموث محلياً ويوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، مما أثار إعجاب وسائل الإعلام العالمية بسبب دور مورينيو المؤثر في انتصارات يونايتد مؤخراً.

وقال مورينيو بحسب ما نشر في حساب مانشستر يونايتد على تويتر: ""نحن فريق لا يستسلم، نحن فريق دائماً ما يجد طريقة للرد، في بعض الأحيان تتغير النتائج، وأحياناً لا، لكننا فريق لديه روح جماعية للقتال"، مشدداً على ضرورة بدء المباريات بشكل جيد.

وأضاف المدرب المهدد بالإقالة: "المباراة ضد مانشستر سيتي هي مباراة صعبة للغاية ضد فريق صعب للغاية، لكنني لا أعتقد أنّهم يعتقدون أنّها مباراة سهلة بالنسبة لهم".

وتفاءل مورينيو بإمكانية عودة البلجيكي روميلو لوكاكو المصاب: "لوكاكو تدرب مع الفريق هذا الصباح (الجمعة)، لدينا حصة إضافية غداً، وإذا كان التقييم إيجابياً سيكون جاهزاً".

