مورينيو لا يعرف ما يحدث مع بوغبا

وفي معرض رده على سؤال عن سبب عدم ثبات مستوى بوغبا مع مانشستر يونايتد خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة سوانسي سيتي في الدوري، قال المدرب البرتغالي الذي تبدو علاقته باردة بالدولي الفرنسي: "اسأله"، مضيفاً "لكن ذلك ليس له علاقة بمشكلة في لياقته البدنية".

وتابع: "اسأله، اسأله متى استطعت ماذا يفكر حول هذا الموضوع، ذلك لا علاقة له بإصابته، فقد كان تعافيه جيداً، الموسم الماضي والحالي، (تعرض للإصابة)، أعتقد بأنه في حال جيدة جداً بعد الإصابة".

وغاب بوغبا عن الملاعب لمدة شهرين بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في أواخر أيلول/سبتمبر، ومنذ عودته، تراجعت أهميته داخل صفوف فريق "الشياطين الحمر"، لدرجة أنه جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الحاسمة أمام إشبيلية الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال اوروبا والتي خسرها الفريق الاإكليزي 1-2 في منتصف آذار/مارس وودع المسابقة القارية.

واعترف مورينيو قائلاً: "كانت الإصابة صعبة"، مضيفاً "أعتقد بأنه في حال جيدة جداً مقارنة مع استعادة لياقته بعد إصابة وقعت في منطقة يمكن أن تحدث فيها انتكاسات، في حالته، لا على الاطلاق".

واوضح مورينيو أنّه لا يمكنه فعل أيّ شيء آخر لعودة بوغبا إلى أفضل مستوى له، وقال: "أنا أعمل، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني القيام به، لا أستطيع أن أفعل أي شيء آخر".

