مورينيو – لا تقتلوني يوم الأحد !

رأى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي أن عدم رغبة رابطة الدوري الممتاز بمساعدة فريقه للتحضير بشكل جيد لنهائي الدوري الأوروبي" يوروبا ليغ" ستجبره على الدفع بتشكيلة احتياطية في مواجهة كريستال بالاس الأحد في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وينهي يونايتد سادس الترتيب (غير المؤهل لدوري الأبطال) مشواره في الدوري على أرضه ضد كريستال بالاس الثالث عشر، قبل أن يلاقي أياكس أمستردام الهولندي الأربعاء في نهائي المسابقة القارية الرديفة والتي يتأهل بطلها للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي وقت تعتبر المباراة المحلية هامشية للطرفين، إذ تأكد إنهاء يونايتد الموسم سادساً وبقاء كريستال بالاس في دوري الأضواء، رأى مورينيو أنه كان ينبغي تقديم المباراة إلى السبت، علماً أن كل مباريات المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة ستقام في يوم واحد (الأحد).

وقال مورينيو بعد تعادل فريقه الأربعاء مع ساوثهامبتون دون أهداف في مباراة مؤجلة "في أي بلد في العالم، كانت المباراة (المقبلة) ستقام السبت، لأننا (بنتيجة مباراة الأحد) سنبقى في المركز السادس وكريستال بالاس في مأمن".

وتابع "بعد فوز كريستال بالاس على هال سيتي وهبوط الأخير، وضمان سوانسي البقاء، أعتقد أن المباراة يجب أن تقام السبت"، مضيفاً "هذا محبط بالنسبة إلي، وآمل في ألا تقتلوني عندما ترون فريقي".

وعما إذا كان قد تقدم بطلب لنقل المباراة، أجاب مورينيو "لا أضيع الوقت. عندما أعرف ان المعركة خاسرة، لا أحارب من أجلها".

وتابع مدرب بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنكليزي وانتر الإيطالي وريال مدريد الإسباني سابقاً "أنتم (الصحافيون) انكليز، أنتم هنا منذ ولدتم. أنا أمضيت هنا سبعة أعوام. لم أر أي ترتيب للاهتمام بالأندية الانكليزية المشاركة في المسابقات الاوروبية".

وأردف "لم أر ذلك مع تشيلسي أو مانشستر يونايتد، ومع مانشستر سيتي (في نصف نهائي دوري الأبطال) العام الماضي. لم أره أبداً".

وأكد مورينيو أن الحارس الأرجنتيني سيرخيو رومير سيستهل نهائي الدوري الأوروبي، علماً بأن الأخير تألق في مواجهة ساوثهامبتون عندما صد ركلة جزاء في الدقيقة السادسة للإيطالي مانولو غابياديني.

وبدلاً من إعادة الحارس الأساسي الاسباني دافيد دي خيا إلى عرينه الطبيعي ضد كريستال بالاس، كشف مورينيو أنه سيدفع بمواطنه الشاب جويل بيريرا (20 عاماً).

وأضاف أن المدافع الكونغولي الأصل أكسل توانزيبي الذي شارك في المباريات الثلاث الأخيرة سيكون ضالعاً في المباراة، إلى جانب زملائه من خريجي أكاديمية النادي دميتري ميتشل، الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، ماتي ويلكوك، جوش هاروب وزاخاري ديرنلي.

وعن الوجوه الجديدة، قال مورينيو: "آمل في أن يدعم جمهور أولد ترافورد الفريق، يغفرون لبعض السذاجة، يغفرون لقلة الثقة".

ووجه رسالة إلى مدرب كريستال بالاس سام آلاردايس: "آمل أيضاً في أن يظهر "سام الكبير" أنه صديق جيد ويهدئ الأمور. يقول لويلفريد زاها أن يكون بطيئاً ويترك البلجيكي كريستيان بنتيكي في المنزل. آمل في أن يكون رحيماً أمامنا".

وأعلن مورينيو أن قلب دفاعه الإيفواري إريك بايلي الموقوف في النهائي الأوروبي، سيشارك في اللقاء، بالإضافة إلى الفرنسي بول بوغبا الذي حصل على إجازة عقب وفاة والده الجمعة الماضي.

وسجل يونايتد الخميس تعادله الـ15 في 37 مباراة مقابل 17 فوزاً و5 هزائم، ليحقق بالتالي أقل عدد من الانتصارات في موسم واحد منذ 1990-1991.