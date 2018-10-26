مورينيو غير واثق من تجديد عقد دي خيا

وانضم دي خيا (27 عاماً) إلى "الشياطين الحمر" عام 2011 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني، وبات منذ ذلك الحين الحارس الأساسي للمنتخب الإسباني لكرة القدم، ويعد من أفضل الحراس في العالم حالياً.

غير أنّ دي خيا كان على وشك العودة إلى إسبانيا في عام 2015 للدفاع عن ألوان القطب الأبرز في العاصمة، ريال مدريد، قبل أن تفشل الصفقة في مراحلها الأخيرة. ووقع الحارس بعد ذلك عقداً من المقرر أن يبقيه في صفوف يونايتد حتى صيف 2019، مع خيار تمديده لعام إضافي.

ومع انتقال الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا إلى صفوف ريال هذا الصيف قادماً من تشيلسي الإنكليزي، بدا أنّ احتمالات تعاقد النادي الملكي مع دي خيا قد تراجعت إلى حد كبير، إلا أنّ التقارير الصحفية بدأت تربط بينه وبين انتقال محتمل الى نادي يوفنتوس الإيطالي.

ورداً على سؤال حول احتمالات بقاء دي خيا في صفوف يونايتد، قال مورينيو لشبكة "سكاي سبورتس"، "أنا لست واثقاً".

وأضاف في تصريحه عشية مباراة ضد إيفرتون في المرحلة العاشرة من الدوري الممتاز: "أنا لست قلقاً (...) لكن لا يمكنني إيجاد الكلمة المناسبة بالإنكليزية".

وتابع: "لنرى ما سيحصل. الوحيدون القادرون على الإجابة عن ذلك (التساؤلات بشأن مستقبل الحارس) هم النادي ودافيد ومحيطه".

إلا أنّ مورينيو الذي يعاني على صعيد النتائج هذا الموسم، اعتبر أنّ دي خيا هو من اللاعبين الذين يجب على النادي الاحتفاظ بهم في حال أراد أن ينافس على الألقاب.

وأوضح: "الجميع يعرف إلى أي حد هو جيد، الجميع يعرف إلى أي قدر هو مهم بالنسبة لمانشستر يونايتد (...) إذا أراد مانشستر يونايتد أن يكون أفضل مما هو عليه، من الطبيعي أن يكون الاحتفاظ بدافيد مهماً جداً".