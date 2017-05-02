مورينيو سيشرك الشباب في المباراة الأخيرة

ويتأخر يونايتد خامس الترتيب بنقطة واحدة وبمركز واحد خلف جاره مانشستر سيتي وسيعتمد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باعتباره أحد أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري على تعثر سيتي أو ليفربول الثالث في المباريات المقبلة.

وقبل أربع مباريات من النهاية لم يلعب يونايتد بعد مع توتنهام الثاني وأرسنال السادس لكنه يستطيع أن يحجز مكانه أيضاً في دوري الأبطال بالفوز بالدوري الأوروبي.

وسيقابل سيلتا فيغو الإسباني في ذهاب الدور قبل النهائي يوم الخميس.

وأبلغ مورينيو موقع النادي على الانترنت "إذا فزنا على سيلتا وصعدنا إلى النهائي في (24 مايو) في هذه الحالة وهو أمر افتراضي سنلعب بالصف الثاني.

"سيقام نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء وسنلعب مع كريستال بالاس يوم الأحد وبالتالي سنخوض النهائي ونحن نواجه عواقب قد تكون وخيمة.

وأضاف "ربما أطلب من نيكي بات (مدرب فريق الشباب) والطاقم المعاون اللعب أمام كريستال بالاس وأتمنى ألا يحتاج بالاس إلى هذه المباراة للبقاء في الدوري الممتاز لأنه سيكون من السيء جداً أن نلعب بفريق تحت 23 عاماً أمام منافس يحتاج لنقاط".

وسيعود ثنائي خط الوسط بول بوغبا ومروان فيلايني أمام سيلتا فيغو.

وقال مورينيو "سيعود فيلايني وبوغبا في هذه المباراة لأننا لا نملك خيارات كثيرة".

وسيحل يونايتد ضيفاً على أرسنال في الدوري يوم الأحد.