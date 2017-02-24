مورينيو سعيد ببقاء روني في مانشستر يونايتد

أكد مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، البرتغالي جوزيه مورينيو، الجمعة أن النجم واين روني سيشارك في المباراة النهائية لكأس الرابطة الأحد ضد ساوثمبتون، معربا عن سعادته لبقائه في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم.

وكان روني وضع الخميس حدا للتقارير التي تحدثت في الفترة الماضية عن قرب مغادرته مانشستر يونايتد في عرض مغر إلى أحد الأندية الصينية.

وقال مورينيو ردا على سؤال عن مشاركة روني على ملعب ويمبلي الأحد "أجل"، مضيفا "أعتقد بأنه اتخذ قراره في الوقت المناسب".

وتابع: "قلت لكم في المؤتمر الصحفي السابق أن هذه الأسئلة يجب أن توجه إليه. هو فقط يمكنه الإجابة وفعل ذلك في الوقت المناسب".

وأضاف: "هذا السؤال عن واين روني يجب أن يكون الأخير حتى نهاية الموسم. قال إنه سيبقى وسيساعد الفريق على الفوز بالكؤوس".

وأوضح مورينيو: "قلت سابقا إني سأكون سعيدا في حال اتخاذه هذا القرار. إنه يتدرب مع الفريق، ولم يشارك أمام سانت إتيان لأنه لم يكن جاهزا، لكنه أجرى حصة تدريبية مهمة وهو الآن مستعد للمباريات".

وفاز مانشستر يونايتد على سانت إتيان الفرنسي الأربعاء 1-صفر في إياب الدور الثاني، بعد أن كان تغلب عليه ذهابا 3-صفر ليبلغ الدور ثمن النهائي حيث أوقعته القرعة التي سحبت الجمعة، بمواجهة روستوف الروسي.

وكانت تقارير صحافية بريطانية أفادت أن وكيل روني زار الصين وأجرى مباحثات مع بعض الأندية المهتمة بضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، بإغراءات مالية كبرى كتلك التي ساهمت في جذب نجوم كبار إلى الأندية الصينية مؤخرا.

وأصدر روني الخميس بيانا جاء فيه "على رغم الاهتمام الذي أظهرته أندية أخرى وأنا ممتن لذلك، أريد أن أضع حدا لكل التكهنات التي صدرت مؤخرا لأؤكد بقائي في صفوف مانشستر يونايتد".

أضاف: "آمل في أن أساهم بشكل كبير في مساعدة الفريق في كفاحه على أربع جبهات"، في إشارة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز وكأس إنكلترا وكأس الرابطة المحلية والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفقد روني في الفترة الأخيرة مركزه أساسيا في صفوف الفريق، علما بأنه أصبح الشهر الماضي أفضل هداف في صفوفه بتسجيله 250 هدفا. ويرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2019.

من جهة أخرى، أكد مورينيو أن نجم الفريق الآخر الأرميني هنريك مخيتاريان سيغيب عن نهائي كأس الرابطة بسبب الإصابة أمام سانت إتيان، علما بأنه كان صاحب هدف الفوز على سانت إتيان.