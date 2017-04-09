مورينيو: الفوز على سندرلاند طبيعي

وكشف مدرب يونايتد خلال تصريحاته عقب المباراة أن الفوز الذي حققه الفريق خارج ملعبه اليوم يبدو طبيعياً، بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يمر بها سندرلاند، القابع في مؤخرة الترتيب حالياً.

وقال مورينيو "حصلنا على نقاط المباراة وظهرنا بشكل قوي حقاً".

وأضاف المدرب البرتغالي المثير للجدل "لقد حققنا فوزاً على فريق يشعر بالحزن. إنه أمر منطقي وطبيعي، إذا قمت بهز الشباك قبل أن ينجح الفريق الآخر في ذلك، فإن الأمر يبدو صعباً بالنسبة لهم للقيام بردة فعل".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً "من الممكن أن تشعر بالشعور السيء لدى سندرلاند، خاصة وأنه أصبح قريباً للغاية من الهبوط ووداع البطولة".

وعاد مانشستر يونايتد إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين إثر تعادله مع ويست بروميتش ألبيون وإيفرتون، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بفارق أربع نقاط خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، الذي يصعد بصاحبه إلى الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

في المقابل، تجمد رصيد سندرلاند، الذي تكبد خسارته الحادية والعشرين في المسابقة هذا الموسم، عند 20 نقطة في قاع الترتيب، وبات موقفه صعباً للغاية للنجاة من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).