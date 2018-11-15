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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

مندي يجري عملية لركبته في برشلونة

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أكد مانشستر سيتي، بطل ومتصدر الدوري الإنكليزي، أن مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان مندي خضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى الأربعاء في مدينة برشلونة الإسبانية.

AFP

ونقل النادي الإنكليزي على موقعه في شبكة الانترنت عن اللاعب نفسه "أن العملية تمت بنجاح".

وكتب سيتي عبر "تويتر" أيضا "مندي خضع لعملية في إحدى ركبتيه. عد أكثر قوة"، دون تحديد مدة غيابه.

وسيغيب مندي عن مباراتي منتخب فرنسا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية غدا الجمعة، وضد الأوروغواي وديا في 19 الشهر الحالي، واستعاض المدرب ديدييه ديشان عنه بلاعب ليون فورلان مندي.

بدوره، غرد مندي عبر تويتر مازحا "الركبة الأخرى تملكها الحسد، لكن العملية سارت على ما يرام. الأمور جيدة الآن، وسأعود قريبا Hيها الزملاء. عليكم الآن أن تجدوا قائدا لكم".

 وكان مندي غاب العام الماضي نحو سبعة أشهر عن سيتي بسبب الإصابات المتكررة، وخاض هذا الموسم 12 مباراة مع فريقه في جميع المسابقات، آخرها الدربي بين سيتي وجاره يونايتد الأحد الماضي (3-1).

المنتخب الفرنسي مانشستر سيتي بنجامان مندي
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