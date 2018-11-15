مندي يجري عملية لركبته في برشلونة

ونقل النادي الإنكليزي على موقعه في شبكة الانترنت عن اللاعب نفسه "أن العملية تمت بنجاح".

وكتب سيتي عبر "تويتر" أيضا "مندي خضع لعملية في إحدى ركبتيه. عد أكثر قوة"، دون تحديد مدة غيابه.

وسيغيب مندي عن مباراتي منتخب فرنسا ضد هولندا في دوري الأمم الأوروبية غدا الجمعة، وضد الأوروغواي وديا في 19 الشهر الحالي، واستعاض المدرب ديدييه ديشان عنه بلاعب ليون فورلان مندي.

بدوره، غرد مندي عبر تويتر مازحا "الركبة الأخرى تملكها الحسد، لكن العملية سارت على ما يرام. الأمور جيدة الآن، وسأعود قريبا Hيها الزملاء. عليكم الآن أن تجدوا قائدا لكم".

وكان مندي غاب العام الماضي نحو سبعة أشهر عن سيتي بسبب الإصابات المتكررة، وخاض هذا الموسم 12 مباراة مع فريقه في جميع المسابقات، آخرها الدربي بين سيتي وجاره يونايتد الأحد الماضي (3-1).