مندي مع الفريق الرديف لسيتي بعد أشهر الغياب

وشارك المدافع البالغ من العمر23 عاماً، في مباراة مع الفريق الرديف لسيتي ضد الفريق الرديف لغريمه مانشستر يونايتد، انتهت بالتعادل 1-1.

وخاض اللاعب 45 دقيقة من المباراة، وكتب بعدها عبر "تويتر"، "إعارتي إلى "فريق المصابين" انتهت رسمياً اليوم. وأنا عائد إلى مانشستر سيتي، وسعيد جداً!".

🚨 BREAKING : my loan to INJURY FC has officially ended today, and I’m back playing for @ManCity baby !! So happy 🙏🏾 thanks to all the staff & players that helped me through this looong time, and of course everyone in here 💪🏾💪🏾💪🏾 #SharkTeam we back !!! pic.twitter.com/S4r6mOaRFn — Benjamin Mendy (@benmendy23) April 13, 2018

وتأتي المشاركة الأولى لمندي قبل أسابيع من تاريخ 15 أيار/مايو، وهو الموعد المتوقع لإعلان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان لائحته النهائية من 23 لاعباً الذين سيخوضون غمار مونديال روسيا 2018 المقرر بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وسيكون على مندي حالياً العودة للمشاركة مع الفريق الأول لسيتي الذي يقترب من حسم لقب الدوري الإنكليزي، لتعزيز فرصه بخوض المونديال.

وانضم مندي إلى سيتي في صيف 2017 قادماً من موناكو بعد أسابيع من تتويج الأخير بلقب الدوري الفرنسي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 58 مليون يورو، وكانت في حينه الأغلى بالنسبة الى مدافع. وفي نهاية أيلول/سبتمبر، تعرض مندي لاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى تطلبت خضوعه لعملية جراحية والابتعاد لفترة طويلة.

