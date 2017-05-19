مصير فينغر مع ارسنال يتحدد في نهاية الشهر الجاري

ويبقى شهران في عقد فينغر (67 عاما) مع ارسنال الذي ارتبط به منذ 1996، ولم يعلن بعد ما اذا كان يعتزم تمديده أم لا.

وواجه المدرب الفرنسي اسئلة عن مستقبله باستمرار في الاشهر القليلة الماضية، لكنه أكد أن اجتماعا بهذا الشأن سيعقد بعد نهائي الكأس.

وردا على سؤال حول موعد اجتماع مجلس الادارة قال فينغر "اعتقد انه بعد نهائي الكأس".

وعما اذا كان الاجتماع سيخرج بقرار نهائي حول مستقبله اجاب "نعم"، مؤكدا "يجب ان تعرفوا ان هناك العديد من الامور المتعلقة بنادي كرة قدم التي يجب مناقشتها في اجتماع لمجلس الادارة".

وتابع "من هذه الامور بالطبع، ما يحصل مع المدرب، المستقبل، اللاعبون الذين يجب التعاقد معهم، تجديد العقود. بالطبع سأكون هناك. في الوقت الحالي اعتقد أنه يجب أن نركز على المدى القصير وما سيحصل الاحد وفي نهائي الكأس".

ويختتم ارسنال مشواره في الدوري الممتاز الأحد أمام ضيفه ايفرتون في مباراة صعبة، وهو يحتفظ بأمل ضئيل لعدم الغياب عن دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في الاعوام العشرين الاخيرة.

ويحتل ارسنال المركز الخامس برصيد 72 نقطة، بفارق نقطة خلف ليفربول الرابع، وثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي الثالث.

وضمن تشلسي وتوتنهام البطاقتين الاوليين للمشاركة في دوري ابطال اوروبا، ويحق لانكلترا ببطاقة ثالثة مباشرة، في حين يخوض الرابع الملحق.

كما ان فينغر يسعى الى قيادة ارسنال الى لقبه الثالث في كأس انكلترا في غضون أربعة مواسم، والثالث عشر في تاريخه، علما بأنه سيخوض النهائي للمرة العشرين (رقم قياسي).

وواجه فينغر هذا الموسم انتقادات واسعة من جماهير النادي اللندني التي طالبت مرارا برحيله عن الفريق، لاسيما في ظل إقصائه المذل على يد بايرن ميونيخ الالماني من الدور الثاني لدوري أبطال اوروبا (10-2 بمجموع مباراتي الذهاب والاياب)، واحتمال انهاء الدوري خارج المراكز الأربعة الأولى.

وحصلت مسيرات خارج "استاد الامارات" الخاص بارسنال وقاطع عدد من المشجعين فوز الفريق على سندرلاند الثلاثاء.