مشجعو ليفربول يؤيدون عودة مناطق الوقوف في الملاعب

ويكتسب تصويت مشجعي ليفربول لصالح عودة مناطق الوقوف في المدرجات للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، أهمية معنوية لاسيما أن النادي فقد 96 من مشجعيه في 15 نيسان/أبريل 1989 بسبب التدافع خلال مباراة في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنكلترا ضد نوتنغهام فورست على ملعب "هيلسبره" الخاص بنادي شيفيلد ونسداي.

وبعد كارثة 1989 والتقرير الذي نشر في أوائل العام التالي من قبل المحقق المعين من الحكومة بيتر تايلور، أصبحت المقاعد إلزامية في كل ملاعب الدرجتين الممتازة والأولى في إنكلترا.

ووقعت الكارثة بعدما تدفق مشجعو ليفربول امام بوابات الملعب مع اقتراب موعد ضربة البداية، ففتحت قوى الأمن باباً يؤدي إلى الجناح المخصص لهم لتخفيف الضغط، إلا أن المشجعين كانوا قد هرعوا إلى منصة مزدحمة أصلاً. وأثارت المأساة موجة واسعة من تحديث الملاعب، وذلك قبل ثلاثة أعوام من إنشاء الدوري الممتاز.

وباتت كاميرات المراقبة إلزامية في الملاعب، وتم الفصل بين الجمهورين المضيف والزائر، ومنع شرب الكحول، كما فرضت المقاعد المخصصة للجماهير بدلا من وقوفها طوال المباراة.

إلا أنه مع ارتفاع أسعار التذاكر، علت أصوات المطالبين باعتماد مناطق وقوف مجهزة بمقاعد يمكن طيها وتثبيتها.

وفي الاستطلاع الذي أجرته أكبر مجموعة مشجعين مستقلين لنادي ليفربول والمعروفة بمجموعة "سبيريت أوف شانكلي"، صوت 88% من المشجعين (من نحو 18 ألفاً) لصالح عودة مناطق الوقوف.

وأعرب رئيس المجموعة جاي ماكينا عن تفاجئه بعدد المؤيدين، مضيفاً "إنها نتيجة لا تصدق. لم نكن ندرك وجود أرقام مماثلة مصوتة (لمصلحة هذا التعديل). هذا الأمر يظهر لنا أننا كنا محقين بإجراء هذه المناقشة وأن المؤيدين، الأسر والناجين يريدون أن تسمع كلمتهم".

وتابع "حجم الغالبية (التي صوتت لمصلحة التعديل)، يعني انه ليس في إمكان أحد التشكيك بموقف المشجعين الذين اتخذوا قرارهم".

إلا أن ماكينا اعتبر أنه يتعين إجراء المزيد من المناقشات نظرا لحساسية القضية بالنسبة الى الذين فقدوا أحباءهم في هيلسبره، مضيفا "ندعو كل من يروج لهذا الأمر أن يتفهم الحساسيات ويحترم وجهات نظر من يخالفونه الرأي. للذين خبروا آلاما لا تصدق وعاشوا المأساة كل الحق بأن نستمع اليهم ويطرحوا الأسئلة الهامة بشأن السلامة".

ويأتي هذا التصويت بعد منح السلطات موافقتها لنادي الدرجة الإنكليزية الثانية شروزبوري، لإنشاء منطقة وقوف آمنة تتسع لحوالي 500 مشجع في ملعبه "مونتغومري ووترز ميدو ارينا".

وراسلت رابطة الدوري الممتاز أنديتها العشرين مؤخراً لمعرفة إذا كانت مهتمة بالمشاركة في اختبار إعادة أماكن الوقوف في ملاعبها.

وكان سلتيك الاسكتلندي أول ناد بريطاني يعيد الصيف الماضي العمل بمنطقة وقوف آمنة تتسع لـ2600 مشجع في ملعبه سلتيك بارك.