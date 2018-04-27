مشاهدة مباراة ليفربول وستوك سيتي بث مباشر عبر beIN SPORTS

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يسعى ليفربول الثالث يوم السبت إلى تخطي ضيفه ستوك لمواصلة الضغط على مانشستر يونايتد الثاني أملاً بانتزاع الوصافة إن أتيحت الفرصة.

ويتخلف ليفربول بفارق 3 نقاط عن يونايتد الذي لعب مباراة اقل، ويتقدم بعدد النقاط عينه على توتنهام الذي لعب ايضا مباراة أقل.

وبعد مهرجانه التهديفي الكبير في ذهاب نصف نهائي دوري الابطال على حساب روما الايطالي 5-2، سيكون ليفربول في مهمة سهلة على الورق مع ستوك سيتي وصيف القاع.

ويقود ليفربول متصدر ترتيب الهدافين المصري محمد صلاح، صاحب هدفين وتمريرتين حاسمتين الثلاثاء، رفعتا رصيده الى 43 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما سجل صلاح 19 هدفا في آخر 15 مباراة منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي. خلال تلك الفترة صام عن التسجيل مرة واحدة ضد مانشستر يونايتد مطلع اذار/مارس الماضي.