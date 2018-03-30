مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS

الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإنجليزي ستكون محتدمة وتبرز فيها عدة لقاءات مع صراعات متنوعة الأهداف، لعل من أبرزها مباراة كريستال بالاس وليفربول المتاحة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS، وكذلك مباراة ساخنة بين تشلسي وتوتنهام هوتسبرز أوروبية الطابع.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

سيكون ليفربول في ضيافة كريستال بالاس وعينه على تعزيز مركزه الثالث خصوصا إن فاز ونجح تشلسي في إسقاط توتنهام الرابع في موقعة واعدة.

ويملك ليفربول 63 نقطة متقدماً بنقطتين على توتنهام الذي يملك مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين بسبب انشغاله بمسابقة كأس إنجلترا.

وفي حال تحقق مراد يورجن كلوب يعني أنه سيتشبث بالمركز الثالث بفارق خمس أو أربع نقاط عن توتنهام، في حالة تعثر الأخير امام تشلسي خسارة او فوزاً يوم الأحد.

ويعيش ليفربول في الآونة الأخيرة حالة هجومية مميزة بقيادة هداف الدوري لحينه النجم المصري محمد صلاح صاحب 28 هدفاً في المسابقة.

ويعود صلاح إلى فريقه بعد مشاركته بلاده في التحضيرات لكأس العالم، وقد توجها بهدف مميز في شباك البرتغال في المباراة التي خسرتها مصر 1-2 بعدما تفوقت حتى الدقيقة 90.

مشاهدة مباراة كريستال بالاس وليفربول متاحة عبر قناتي HD2 وHD11 في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وبإمكانكم مشاهدة البث المباشر عبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة ايفرتون ومانشستر سيتي

يسعى مانشستر سيتي الى الاقتراب خطوة اضافية من اللقب عندما يحل ضيفا على ايفرتون، فيما ستكون مباراة تشلسي وجاره توتنهام لاهبة في الصراع على مقعد مؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وكان سيتي خسر آخر مباراة له على ملعب "غوديسون بارك" الخاص بنادي ايفرتون الموسم الماضي برباعية نظيفة، لكن الامور تغيرت جذريا بالنسبة الى الـ"سيتيزنس" هذا الموسم حيث يغرد الفريق خارج السرب وبفارق 16 نقطة عن منافسه المباشر وجاره في المدينة الواحدة مانشستر يونايتد، وقد يحسم اللقب في مواجهته مع الأخير الاسبوع المقبل على ملعب الاتحاد.

لكن سيتي سيخوض مباراة قوية في دوري ابطال اوروبا الاربعاء المقبل حيث يحل في ذهاب ربع النهائي ضيفا على ليفربول، الفريق الوحيد الذي هزمه في الدوري المحلي في مباراة مثيرة 4-3 في كانون الثاني/يناير الماضي.

ولم يعرف ما اذا كان مهاجم مانشستر سيتي الارجنتيني سيرخيو اغويرو تعافى من اصابة في ركبته ابعدته عن مباراتي منتخب بلاده ضد ايطاليا واسبانيا في الايام الاخيرة، وهو قام بتدريبات خفيفة مع الجهاز الطبي للفريق.

واغويرو هو افضل هداف في تاريخ مانشستر سيتي الذي انتقل اليه عام 2011، وقد سجل حتى الان 199 هدفا، لكن الاخير كان في المباراة النهائية لكأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة في مرمى ارسنال نهاية شباط/فبراير الماضي.

بيد انه في حال عدم مشاركة اغويرو، فان البديل جاهز بشخص البرازيلي غابريال جيزوس الذي تعافى تماما من اصابة في ركبته ابعدته قرابة الشهرين عن الملاعب.

وقد سجل جيزوس هدف منتخب البرازيل الوحيد في مرمى المانيا في مباراة ودية الثلاثاء.

مباراة مانشستر يونايتد وسوانسي سيتي

وعلى ملعب "اولدترافورد"، سيترقب الجميع قرار مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو باشراك لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من عدمه، عندما يواجه سوانسي سيتي.

وسجل بوغبا نقاطا خلال مباراة منتخب بلاده ضد روسيا حيث سجل هدفا من ركلة حرة مباشرة وساهم بتمريرة حاسمة سجل منها كيليان مبابي هدف الافتتاح (3-1).

وما يعزز من حظوظ بوغبا في المشاركة بعد الابتعاد عن التشكيلة الأساسية في المباريات الأخيرة ليونايتد، بان اللاعب الذي حل بدلا منه اساسيا وهو الاسكتلندي سكوت ماكتوميني، عاد من مباراة منتخب بلاده مصابا في ربلة الساق.

يذكر ان بوغبا لم يسجل في صفوف يونايتد منذ ان زار شباك نيوكاسل في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

مباريات أخرى

وفي المباريات الاخرى، يلتقي واتفورد مع بورنموث، ووست بروميتش البيون مع بيرنلي، ووست هام مع ساوثمبتون، ونيوكاسل مع هادرسفيلد، وبرايتون مع ليستر سيتي، وأرسنال مع ستوك سيتي.