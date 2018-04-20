مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ووست بروميتش



مشاهدة مباراة ليفربول ووست بروميتش فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وتأتي أهمية مباراة ليفربول ووست بروميتش نظراً لقتال رفاق صلاح على حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا وتجنب مفاجأة من وست بروميتش متذيل الترتيب والفائز على مانشستر يونايتد الوصيف الأحد الفائت.

وفرضت مباراة ليفربول ووست بروميتش نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها ليفربول وأداء صلاح المبهر.

مباراة ليفربول ووست بروميتش – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول ووست بروميتش مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ليفربول ووست بروميتش يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة ليفربول ووست بروميتش على HD2 بصوت الزميل عصام الشوالي وعلى 4K بصوت الزميل حسن العيدروس في الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وستبث مباراة ليفربول ووست بروميتش تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول ووست بروميتش أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

