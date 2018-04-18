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الدوري الإنكليزي الممتاز

مشاركة شمايكل وأوكازاكي أمام ساوثامبتون بين الشك واليقين

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قال كلود بويل مدرب ليستر سيتي إن مشاركة الحارس كاسبر شمايكل والمهاجم شينجي أوكازاكي أمام ساوثامبتون غدا الخميس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم محل شك بعد إصابة الاثنين خلال الهزيمة أمام بيرنلي يوم السبت الماضي.

Reuters


واستبدل أوكازاكي لاعب منتخب اليابان بسبب مشكلة في الكاحل بين الشوطين خلال الخسارة 2-1 باستاد تيرف مور بينما غادر شمايكل الملعب في الدقائق الأخيرة بعد اصطدامه بمهاجم بيرنلي آشلي بارنز.  

وقال بويل: "تعرض (شمايكل) لسقوط وكدمة. المشكلة في كاحله وسنرى إن كان بوسعه اللعب في هذه المباراة. سنرى أيضا إن كان أوكازاكي يستطيع اللعب بعد إصابته في الكاحل".

وأضاف: "في هذه اللحظة لا يستطيع شمايكل المران معنا. نحتاج إلى التأقلم على الموقف بالطبع مثلما فعلنا بالفعل".  

كما قال بويل إن لاعب الوسط دانييل أمارتي، الذي يتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، عاد للتدريبات الجماعية لكن لاعب منتخب غانا لن يكون جاهزا لمواجهة ساوثامبتون المهدد بالهبوط.   
 

ساوثامبتون كاسبر شمايكل ليستر سيتي شينجي أوكازاكي
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