مستثمرون صينيون يجهّزون عرضاً لشراء ساوثهامبتون

ويمثل العرض تحدّياً محتملاً لعرض سابق من مجموعة لاندر سبورتس ديفلوبمنت التي قالت في يناير كانون الثاني الماضي إنها ستشتري حصة من أسهم النادي.

ويلعب ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد الأحد في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية بعد الفوز على ليفربول في الدور قبل النهائي في الشهر الماضي، وهذا هو النهائي الكبير الأول للفريق على استاد ويمبلي منذ 1979.

ويأتي العرض الجديد في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الصينية التدقيق في مثل هذه الصفقات، حيث أشار بعض عاقدي الصفقات إلى أنّ شركات صينية غير قادرة على إتمام خطط الاستثمار بسبب عدم موافقة بكين.

وقال المصدر إنّ التحالف الجديد الذي يضم مجموعة من المستثمرين يرغب في شراء مئة في المئة من أسهم النادي الإنكليزي مقابل نحو 2.1 مليار يوان صيني.

وأشار مقربون من هذا المجال إلى أنّ بعض الصفقات المتعلقة بالرياضة تواجه مشاكل بعد قرار بكين بكبح جماح المخاطر الناجمة عن الاستثمارات "المتهوّرة" مع التركيز على قطاعات من بينها الفنادق والترفيه والرياضة.

ويحتل ساوثهامبتون حالياً المركز الحادي عشر في الـ"بريميرليغ"، وقد أصبح نموذجاً للنجاح منذ أن أنقذه الملياردير السويسري ماركوس ليبهر في 2009، مع العلم أنّ ابنته كاترينا هي المالكة الحالية للنادي.