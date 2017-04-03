مدرب بورنموث يرغب في الاحتفاظ بخدمات ويلشير

وانضم ويلشير إلى بورنموث لمدة موسم في بداية الحملة الحالية ويقضي اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً آخر 18 شهراً في عقده الأصلي مع أرسنال.

وقال هاوي الذي تعادل فريقه سلبياً مع ساوثامبتون يوم السبت لوسائل إعلام بريطانية "أقول دائما إننا نحب جاك ونرغب في التعاقد معه نهائياً.

"لكن القرار في يد أرسنال وقد يرغب جاك نفسه في الانتقال إلى مكان آخر."

ومع معاناة لاعب الوسط آندرو سورمان من إصابة في الركبة أمام ساوثامبتون قد يحل يلشير أو هاري أرتر او جوردان إيبي مكان اللاعب الجنوب أفريقي في التشكيلة الأساسية للمباراة في الدوري أمام مضيفه ليفربول يوم الأربعاء.

وأضاف هاوي "هناك منافسة قوية في هذا المركز."

وتابع "شاهدتم هاري أرتر لقد كان رائعاً معنا هذا الموسم. وأيضاً قام جاك وجان جوسلينغ بعمل رائع في الأسابيع الأخيرة."

ويحتل بورنموث المركز 11 في الدوري.