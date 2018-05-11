مدرب ايفرتون "روني لم يطلب الرحيل"

وذكرت تقارير الخميس أن المهاجم السابق لنادي مانشستر يونايتد وافق "مبدئيا" على عرض للانتقال الى صفوف فريق دي سي يونايتد الأميركي.

وأضافت ان روني (32 عاما) وافق على عرض قيمته 12,5 مليون جنيه استرليني (17 مليون دولار) للانتقال من إيفرتون الذي شهد بداية مسيرته، وعاد اليه في الموسم الماضي قادما من مانشستر يونايتد.

وعلق الاردايس على عقد روني الذي يمتد حتى نهاية موسم 2020 علما ان فترة الانتقالات في الدوري الأميركي لا تبدأ رسميا قبل تموز/يوليو المقبل، قائلا "أعتقد انه هناك بعض المفاوضات لكن في ما يتعلق ببقاء واين او رحيله سنرى لاحقا".

وتابع "لا اتدخل عادة في الانتقالات لكن يبدو ان دي سي يونايتد مهتم. عندما اتحدث معه اليوم سأعرف حقيقة الامر".

واردف "انا مرتاح مع اي لاعب يريد الرحيل لكن فلنكن واضحين، واين روني لم يطلب الرحيل".

ورأى المدرب الذي لا يحظى بعلاقة جيدة مع مشجعي ايفرتون الممتعضين من طريقة لعبه "واين لاعب مميز لكن اذا اراد اي لاعب الرحيل يمكنه ذلك برأيي".

وعن المفاوضات قال "ليست من مسؤوليتي الان. تغيرت اللعبة في السنوات القليلة الماضية. مجال المفاوضات خرج من يدي المدرب. في الايام الماضية كان المدرب يتدخل في كل انتقال، لكن لم يعد الامر كذلك راهنا".

ويحتل روني، صاحب 10 اهداف هذا الموسم في الدوري، المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البرميرليغ خلف المهاجم الدولي السابق الن شيرر (208 أهداف مقابل 260)، كما يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف مع المنتخب الانكليزي، اذ سجل 53 هدفا في 119 مباراة بين 2003 و2016.