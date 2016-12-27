مخيتريان يصف هدفه الرائع

قال هنريك مخيتريان لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد إنّ الهدف الذي سجله من "ركلة العقرب" خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على ضيفه سندرلاند 3 - 1 مساء الإثنين في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، هو الأفضل في مسيرته.



ففي الدقيقة 86 ، تلقى مخيتريان تمريرة طولية من النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ووجه الكرة إلى داخل الشباك بلمسة مهارية بكعب قدمه والتي تعرف باسم "ركلة العقرب".



وقال مخيتريان في تصريحات للقناة الفضائية لنادي مانشستر يونايتد: "كنت سعيداً للغاية، أول شيء فعلته (بعد تسديد الكرة) هو النظر للحكم المساعد، رأيت أنه لم يشر إلى تسلل ومن هنا بدأت الاحتفال بالهدف".



وأضاف مخيتريان (27 عاماً): "كنت أتوقع وصول الكرة أمامي ولكنني أدركت أنني كنت أمامها.. وكان الحل الوحيد أمامي أن أوجهها بكعب القدم، وقد فعلت وأصبت الشباك".

وأثنى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد على أداء لاعب خط الوسط الأرميني لدى مشاركته من مقعد البدلاء في آخر نصف ساعة من المباراة، وذلك إثر عودته من فترة غياب بسبب إصابة في الكاحل.