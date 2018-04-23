محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

وتفوق محمد صلاح على لاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروين صاحب المركز الثاني وهاري كين مهاجم توتنهام في المركز الثالث.

وقال صلاح عقب تتويجه بلقب افضل لاعب في الدوري الانكليزي: "انا سعيد وفخور بهذا التتويج".

وأضاف صلاح حول مستواه الحالي مقارنة بتجربته السابقة مع تشيلسي: "لم احظ بفرصتي في السابق، ومنذ ان تركت الدوري الإنكليزي أردت أن اعود وأبرهن للجميع كرة القدم التي أستطيع تقديمها كي أثبت نفسي". مضيفاً: "عدت شخصا مختلفا عما كنت عليه".

وحول الأرقام القياسية التي يحققها ومعدل تهديفه العالي قال: "ألعب للفريق وليس لنفسي وقد لعبت الكثير من الكرات الحاسمة، وأريد أن أشكر اللاعبين وزملائي والمدرب فمن دونهم لم أكن هنا الآن وقد ساعدوني كثيراً للتهديف".

وحول مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام روما قال صلاح: أولا من الرائع خوض نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في أنفيلد، ومن المميز اللعب ضد روما ولدي رفقاء في روما ونحن على تواصل وهذا أمر جيد".



Congratulations to @LFC's Mo Salah, crowned the Men’s PFA Players’ Player of the Year 👏🏆 #PFAAwards pic.twitter.com/fpvxwZgfdP — PFA (@PFA) April 22, 2018

وقال مدرب صلاح يورغن كلوب في رسالة فيديو مسجلة: "تهانينا.. من النادر الفوز بجوائز فردية في كرة القدم لكن هذا الفريق يعزز الشخصية وانا سعيد جداً كوني دربتك طوال الموسم".

وأضاف كلوب: هذه الجائزة هي تقدير لا يصدق لك ولعائلتك لتفخروا بها.. لقد حققنا مشوارا رائعاً حتى الآن وما زالت لدينا بضعة أمتار للنهاية، الآن أرجوك احمل الجائزة وعد إلينا. سوف نلعب الثلاثاء (أمام روما)".

وتنافس مع صلاح على الجائزة كل من مهاجم توتنهام هاري كين وحارس مانشستر يونايتد دافيد دي خيا ولاعبو مانشستر سيتي كيفين دي بروين ودافيد سيلفا وليروي ساني.

وتوج صلاح -الحائز على لقب افضل لاعب افريقي العام الماضي- بالجائزة بعد نيله أكبر عدد من الأصوات، ليكرر الانجاز الذي حققه الجزائري رياض محرز مهاجم ليستر سيتي اول لاعب عربي وأفريقي يتوج بجائزة لاعب الموسم في انكلترا.

ويقدم صلاح (25 عاما) مستويات مبهرة مع فريق ليفربول في الدوري الانكليزي ودوري ابطال اوروبا ويتصدر ترتيب الهدافين بالدوري الانكليزي برصيد 31 هدفا.

تشكيلة أفضل اللاعبين في الدوري الانكليزي

جاءت تشكيلة افضل اللاعبين في الدوري الانكليزي لموسم 2017-2018 على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مان يونايتد)

خط الدفاع: كيلي والكر (مان سيتي)، فيرتونخن (توتنهام)، أوتمندي (مان سيتي)، ماركوس ألونسو (تشلسي).

خط الوسط: دافيد سيلفا (مان سيتي)، كيفن دي بروين (مان سيتي)، كريستيان اريكسون (توتنهام).

خط الهجوم: هاري كاين (توتنهام)، محمد صلاح (ليفربول)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي).

جائزة أفضل لاعب شاب

حصل الألماني لوروي ساني (22 عاما) لاعب مانشستر سيتي على جائزة افضل لاعب شاب في الدوري الانكليزي موسم 2017-2018، و[جاء هاري كين مهاجم توتنهام في المركز الثاني في حين حل رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي ثالثا.