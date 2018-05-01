محمد صلاح يحصد جائزة مرموقة أخرى في الدوري الإنكليزي

وصل صلاح إلى أنفيلد من روما بداية الموسم الحالي، وعلى الرغم من انضمامه بتطلعات عالية، بعد فترة جيدة للغاية في إيطاليا، إلا أن القليلين كانوا يتوقعون أن يتحول لظاهرة كروية لا تقل شأناً عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من حيث التأثير في موسم واحد.

وسجل الدولي المصري 43 هدفاً في جميع المسابقات، بما في ذلك 31 هدفاً في الدوري الإنكليزي.

وضم صلاح جائزته هذه إلى تلك التي فاز بها قبل نحو أسبوع حين خطف تاج أفضل لاعب بإنكلترا من وجهة نظر اللاعبين.

وكان اللاعب الدولي البلجيكي دي بروين نجم مانشستر سيتي، يعتبر المفضل لكلتا الجائزتين خلال معظم فترات الموسم، لكن تميز صلاح واستمراريته وأهدافه الغزيرة، منحته الفارق عن دي بروين صاحب المركز الثاني بفارق 20 صوتاً في جائزة اليوم. وذلك من أصل 400 مصوّت، واحتل هاري كين من توتنهام المركز الثالث بفارق كبير.



وينضم صلاح إلى ستيفن جيرارد ولويس سواريز الفائزان بالجائزة من نادي ليفربول، لكنه أول لاعب إفريقي يظفر بها منذ انطلاقها عام 1948.

وصلاح ساهم في بلوغ فريقه الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث تقدم ذهابا على روما الايطالي 5-2، قبل مباراة الاياب التي تقام بينهما غدا الأربعاء.

وحطم النجم الدولي المصري عدداً من الأرقام القياسية هذا الموسم.

فبعد تسجيله هدفين في مرمى فريقه السابق روما الأسبوع الماضي، بات حامل الرقم القياسي لدى "الحمر" في عدد المباريات التي سجل فيها خلال موسم واحد في مختلف المسابقات (33 مباراة، مقابل 32 للويلزي إيان راش في موسم 1983-1984). كما بات أول لاعب يسجل هدفاً على الأقل لصالح ليفربول في 23 مباراة في موسم واحد في الدوري الإنكليزي.

وبات صلاح أفضل هداف افريقي خلال موسم واحد في الدوري الإنكليزي، متفوقاً على الإيفواري ديدييه دروغبا (29 هدفاً مع تشيلسي في موسم 2009-2010). وفي المباراتين المتبقيتين لليفربول في الدوري المحلي هذا الموسم، سيكون صلاح أمام فرصة أن يصبح أفضل هداف خلال موسم واحد في تاريخ الدوري الممتاز بكل صيغه، اذ يبتعد بثلاثة أهداف عن الرقم القياسي لأندي كول (1993-1994) وألن شيرر (1994-1995).

وحقق اللاعبان رقمهما عندما كان الموسم يتضمن 42 مباراة.

واقترب صلاح كذلك من رقم راش كأفضل هداف لليفربول في موسم واحد في مختلف المسابقات (47 هدفاً).

