محمد صلاح وليفربول: آخر مستجدات مستقبل النجم المصري

إعداد: مازن الريس

واصلت وسائل الإعلام البريطانية اهتمامها بمستقبل المصري محمد صلاح أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم حالياً، واستفسرت مجدداً عن استمراره مع ليفربول.

وتصدر صلاح جدول هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز إثر مستواه المذهل مع ليفربول هذا الموسم كما أصبح على رأس قائمة المنافسين على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدافي الدوريات الأوروبية.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية واسعة الانتشار أنّ محمد صلاح (25 عاماً) يستعد لعرض جديد من ليفربول يقضي بحصوله على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في محاولة لإغراء نجم مصر الأول في البقاء مع ليفربول.

ويأمل ليفربول تجنب تسرب نجم جديد من نجومه عقب رحيل الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي كوتينيو إلى برشلونة ويراهن فعلياً على عشق صلاح للدوري الإنكليزي الذي أكده اللاعب نفسه.

وتداولت العديد من الصحف البريطانية خبراً جديداً الأحد مفاده رغبة صلاح في البقاء في إنكلترا بحسب ما صرّح به لبعض أصدقائه المقربين.

أرقام صلاح مع ليفربول

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وأرغم أداء صلاح الملفت في موسمه الأول مع ليفربول العديد من النجوم الحاليين والسابقين على الإشادة باللاعب الذي استغنى عنه تشيلسي نهائياً في 2016، إذ كان الهولندي كويت واحداً ممن أشادوا بصلاح قائلاً: "إنه لاعب مثير، قام بأشياء جيدة، آمل قيامه بذات الأشياء في دوري أبطال أوروبا".

وساعد صلاح فريقه ليفربول على الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وينتظره اختبار لا يقبل القسمة على اثنين أمام مواطنه مانشستر سيتي المرشح بقوة للقب هذا الموسم.



وقُدِّر سعر انتقال صلاح بقرابة 200 مليون جنيه إسترليني نظراً لقيمته الفنية المذهلة إضافة إلى ارتفاع أسعار اللاعبين حالياً.

ووجد جوي غوميز زميل صلاح في ليفربول صعوبة في مقارنة زميله مع البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأغلى لاعب في العالم: "من الصعب الحكم عن الأفضل بين صلاح ونيمار".

من وجهة نظر شخصية: فرص بقاء صلاح مع ليفربول بذات نسبة فرص رحيله، الأمر سيرتبط بمشواره في كأس العالم مع مصر وجدية ليفربول في المنافسة على الألقاب.

ويخشى محمد أبو تريكة على صلاح من إمكانية عدم منحه جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي التي يستحقها، وذلك نظراً لدور العاطفة في التصويت بعض الأحيان وسط منافسته من هاري كين نجم توتنهام.

ويرى الأسطورة النرويجية جون أرنه ريسه، أنّ محمد صلاح يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في الموسم: "كيفين دي بروين ظهر بمستوى جيد هذا الموسم، أعتقد أن المنافسة ستكون شديدة بين اللاعبين، ولكن بالنسبة لي أفضل لاعب بالتأكيد هو صلاح".



وتأتي فكرة حاجة ريال مدريد إلى محمد صلاح وفقاً لإصابات الويلزي غاريث بيل المتكررة والرغبة بجلب جناح هجومي بقدرات أفضل لاعب في أفريقيا، في الوقت الذي ينظر به إلى صلاح في برشلونة مع تحوّل الأرجنتيني ميسي إلى صانع ألعاب.





وعودتنا سوق الانتقالات في السنوات الماضية على المفاجآت المدوية حتى في ساعاتها الأخيرة، ويبدو أنّ مستقبل صلاح مع ليفربول سيكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بإمكانية منافسة الريدز على الألقاب في الموسم المقبل وما سيحققه الفريق هذا الموسم.



