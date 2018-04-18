محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنكليزي

وبرز صلاح بشكل كبير في موسمه الأول مع ليفربول بعد انضمامه الى صفوفه في صيف 2017 قادماً من روما الايطالي. ويتصدر اللاعب الدولي حالياً ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 30 هدفاً، وسجل 40 هدفاً لنادي "الحمر" في مختلف المسابقات.

وهيمن لاعبو سيتي الذي قاده المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا هذا الموسم إلى لقب خامس في بطولة إنكلترا وثالث منذ بدء اعتماد الدوري الممتاز (موسم 1992-1993)، على التشكيلة المثالية، يتقدمهم البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني دافيد سيلفا والأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

أما غريم سيتي مانشستر يونايتد، فاكتفى بلاعب واحد في التشكيلة هو حارسه الإسباني دافيد دي خيا، بينما كان توتنهام هوتسبر الوحيد بين الأندية المتبقية، الذي حظي بأكثر من لاعب في التشكيلة، وذلك عبر مهاجمه هاري كاين، والدنماركي كريستيان اريكسن والبلجيكي يان فيرتونغن.

The PFA Premier League Team of the Year!



🏆 #PFAawards pic.twitter.com/p4owLbuBp5 — PFA (@PFA) April 18, 2018

وباستثناء لاعب سيتي الألماني لوروا سانيه، ضمت التشكيلة المثالية كل اللاعبين المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم في الدوري الإنكليزي، وهم صلاح ودي بروين وأغويرو ودي خيا وكاين. ومن المقرر أن يقام حفل منح الجائزة الأحد المقبل في لندن.

وفي ما التشكيلة:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)

الدفاع: كايل ووكر والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، البلجيكي يان فيرتونغن (توتنهام)، والاسباني ماركوس ألونسو (تشيلسي)

خط الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين والاسباني دافيد سيلفا (مانشستر سيتي) والدنماركي كريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبر)

الهجوم: المصري محمد صلاح (ليفربول)، هاري كاين (توتنهام)، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي).