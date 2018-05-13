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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

محمد صلاح أفضل لاعب في الموسم وفقاً لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز

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أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز عن فوز المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

AFP

وتفوّق صلاح هداف الدوري الإنكليزي الممتاز حالياً على كلّ من الإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد وهاري كين مهاجم توتنهام والبلجيكي دي بروين ورحيم ستيرلينغ من مانشستر سيتي وتاركوفسكي من بيرنلي.

قال النجم المصري في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي على الإنترنت"سعيد للغاية وأتشرف بالفوز بهذه الجائزة".

مضيفاً: "أردت دوماً العودة إلى الدوري الإنكليزي لإثبات نفسي لهؤلاء الذين قالوا أنني لم أستطيع النجاح هنا أول مرة".

وامتدح صلاح مدربه الألماني يورغن كلوب قائلاً: "قبل أي شيء، نحن أصدقاء، أنا أحبه للغاية".

وأصبح صلاح ثالث لاعب في ليفربول يفوز بهذه الجائزة بعد مايكل أوين ولويس سواريز.

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