محرز يرغب في الرحيل عن ليستر سيتي

ينتظر الدولي الجزائري رياض محرز أن يفي فريقه ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم بوعده، ويسمح له بالرحيل في نهاية الموسم الحالي، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة (دايلي تليغراف) اليوم، أن محرز اتفق قبل بداية الموسم الحالي مع كلاوديو رانييري، المدرب السابق لليستر، على البقاء في الفريق وتجديد عقده حتى عام 2020، مقابل السماح له بالمغادرة الصيف المقبل.

وأكد ذات المصدر أن محرز يأمل في أن يحترم ليستر هذا الاتفاق ويسمح له بالرحيل دون مشاكل.

ويتطلع محرز البالغ من العمر 27 عاماً لخوض تجربة أخرى مع فريق آخر، خاصة أن عدة أندية أبدت اهتمامها بضمه مثل أرسنال وتوتنهام الإنكليزيين وبرشلونة الإسباني وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وتشير التوقعات إلى أن محرز، الذي سجل ستة أهداف خلال 33 مباراة لعبها هذا الموسم مع ليستر في الدوري الإنكليزي الممتاز (بريميرليغ)، مرشح للبقاء في إنكلترا واللعب إما لأرسنال أو توتنهام.