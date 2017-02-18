مباراة في إيران تمنع يورك من دخول أميركا

وقال ابن الخامسة والأربعين انه منع الجمعة من دخول الولايات المتحدة بسبب خوض مباراة خيرية في العاصمة الإيرانية طهران عام 2015.

وكان يورك في طريقه من العاصمة القطرية الدوحة، حيث يعمل محللاً لشبكة "بي ان" الرياضية، إلى بلاده عبر مدينة ميامي الأميركية.

وقال يورك لصحيفة "ذي صن" السبت: "لم أستطع أن أصدق ما كان يحدث. نسيت عدد المرات التي ذهبت فيها إلى أميركا. أحب البلاد، لكني شعرت كأني مجرم".

وتابع: "اشتريت تذكرتي وكنت على وشك أن أصعد على متن الطائرة عندما أوقفني موظفان رسميان. قلت لنفسي ماذا يحدث هنا؟".

وأضاف: "قالا لي أن هناك مشكلة في التأشيرة، وهناك انذار ظهر تجاه اسمي لتواجد ختم ايراني على جواز سفري. ذهبت إلى هناك لخوض مباراة للأساطير في حدث لافتتاح ملعب، حتى أني لم أبت الليلة هناك".

وأضاف الموظفان ليورك انه "اذا صعدت إلى الطائرة سيتم ترحيلي ببساطة إلى قطر لدى وصولي الولايات المتحدة".

وتابع يورك أنه حاول "الشرح لهما أني لا أعيش في قطر، وأحاول الوصول فقط إلى بيتي في الكاريبي".

ووقع دونالد ترامب الذي نصب رئيساً لولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، مرسوماً يمنع لمدة ثلاثة أشهر، دخول رعايا العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة. كما يحظر المرسوم دخول كل اللاجئين أيا كانت أصولهم لمدة 120 يوماً، واللاجئين السوريين لأجل غير مسمى. الا أن قاضياً فيدرالياً أميركيا أصدر حكماً علق بموجبه العمل بالمرسوم.

وأحرز يورك لقب الدوري الانكليزي 3 مرات مع مانشستر يونايتد ودوري أبطال أوروبا 1999، كما حمل ألوان أندية أستون فيلا، بلاكبيرن روفرز، برمنغهام وسندرلاند الانكليزية.