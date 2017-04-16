مانشستر يونايتد يهز عرش تشيلسي ويشعل الدوري الإنكليزي

وسجل ثنائية الشياطين الحمر ماركوس راشفورد7 والإسباني أندير هيريرا 49، ليرتفع رصيد الفريق إلى 60 نقطة في المركز الخامس.

أما تشيلسي فلايزال متصدراً برصيد 75 وبفارق 4 نقاط عن توتنهام الثاني.

الفوز الأول لمانشستر يونايتد على تشيلسي منذ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 (3-2 في ستامفورد بريدج).

ورد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الدين لنظيره الإيطالي أنطونيو كونتي الذي كان قد غلبه ذهاباً برباعية نظيفة.

وتجنب يونايتد الخسارة في آخر 22 مباراة له في الدوري الإنكليزي الممتاز ما يؤكد حسن تعامل السبشيل وان مع الفريق في الآونة الأخيرة.

واقترب مانشستر يونايتد من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث تفصله 4 نقاط عن جاره سيتي صاحب المركز الرابع المؤهل إلى الدور الفاصل، و6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثالث المؤهل إلى دور المجموعات مباشرة على غرار المركزين الأوليين.

وفضلاً عن مواجهة مانشستر سيتي، فإن يونايتد سيلتقي مع مضيفيه اللندنيين آرسنال في 30 الحالي، وتوتنهام في 14 ايار/مايو، قبل أن يختم موسمه باستضافة كريستال بالاس في 21 منه.

كما أن مانشستر يونايتد يراهن على التأهل إلى دوري الأبطال من خلال إحراز لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فهو بلغ ربع النهائي وتعادل الخميس مع مضيفه اندرلخت البلجيكي 1-1 ذهاب.