مانشستر يونايتد ينوي التخلي عن بليند

وأضافت الصحيفة أن "الوقت ينفد" مع بليند (26 عاماً) الذي يرتبط بعقد مع الشياطين الحمر 2018، لإقناع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بالبقاء.

وقال مصدر في النادي للصحيفة: "بليند هو أحد اللاعبين الذين سيرحلون هذا الصيف... لقد كان متعدد الوظائف للنادي وخادماً جيداً، لكن جوزيه يعتقد أنه يملك حلولاً أفضل الآن".

وتعاقد يونايتد مع بليند في 2014 من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 13.8 مليون جنيه إسترليني، وسجل له 4 أهداف في 75 مباراة.

وشغل نجل مدرب منتخب هولندا داني بليند عدة مراكز في قلب الدفاع وخط الوسط خلال تواجده مع يونايتد.

وأشارت عدة تقارير إلى أن مورينيو يريد ضم المدافع السويدي فيكتور لينديلوف (22 عاماً) من بنفيكا البرتغالي.