مانشستر يونايتد يفتقد بوغبا بسبب وفاة والده

وصرح مورينيو: "أعتقد بأن جنازة والده مقررة بين الثلاثاء والأربعاء في فرنسا، لا أعتقد بأنه في ظروف تسمح له باللعب، وقد تركناه حراً إلى أن يعود عندما يشعر بأنه جاهز".



وغاب بول بوغبا عن المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد الأحد أمام توتنهام 1-2.



وتوفي فاسو أنطوان بوغبا الجمعة بعد صراع طويل مع مرض عضال.