مانشستر يونايتد يضم ماتيتش من تشيلسي

وقُدرت الصفقة بنحو 40 مليون جنيه استرليني.

وسيجتمع الصربي البالغ 28 عاماً بمدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما عمل تحت إشرافه بين 2013 إلى 2015، بعد عودة اللاعب الدولي إلى تشيلسي عام 2014 قادماً من بنفيكا البرتغالي.

ووقع ماتيتش عقداً مع يونايتد لثلاثة أعوام مع خيار تمديده لعام إضافي في صفقة قدرتها وسائل الأعلام البريطانية بأربعين مليون جنيه استرليني (أكثر من 52 مليون دولار).

وقال مورينيو في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني ليونايتد "نيمانيا هو لاعب مانشستر يونايتد ولاعب جوزيه مورينيو (...) يمثل كل ما أريده في لاعب كرة قدم: الوفاء، الثبات، الطموح، واللعب الجماعي".

وأصبح الصربي ثالث لاعب يضمه يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد مدافع بنفيكا السويدي فيكتور ليندلوف (22 عاماً) في صفقة قدرت بنحو 31 مليون جنيه، والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون، في صفقة قياسية بين الأندية الإنكليزية وصلت قيمتها إلى 75 مليون جنيه.